"Roglic non hai più alternative. Ora attacca!"

Dopo la centrifuga - poco adatta ai delicati - delle crete senesi il secondo giorno di riposo al Giro d'Italia è apparso come una benedizione per la carovana rosa, ma non sono bastate ventiquattro ore di decantazione a dar densità e senso compiuto ai nuovi equilibri della corsa. La crono individuale da Lucca a Pisa - 28,6km totali a 45 anni dall'ultima volta del Giro nella città della torre pendente - può aiutare questo pro