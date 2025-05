Carapaz domina l'11ª tappa del Giro d'Italia, Del Toro resta maglia rosa

La classifica generale

l'undicesima tappa del Giro d'Italia, la frazione appenninica di 186 km da Viareggio a Castelnovo ne' Monti. Il capitano della EF Education-EasyPostdi giornata, la Pietra di Bismantova, Gpm di seconda categoria, proprio nel momento in cui il gruppo dei migliori ha riassorbito i fuggitivi di giornata (con), staccando gli altri rivali per la generale.

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), secondo a 10" dal vincitore, resta in maglia rosa dopo aver regolato allo sprint gli altri uomini di classifica. Terza piazza per Giulio Ciccone (Lidl-Trek), bene anche Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), sesto al traguardo. Nella top ten anche Diego Ulissi (XDS Astana Team). Per Carapaz si tratta della quarta vittoria in carriera sulle strade del Giro, la 24/a complessiva tra i professionisti.