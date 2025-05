Giro d'Italia, Del Toro resta in rosa: Pedersen, sprint spettacolare e altra tappa vinta

Il danese Mads Pedersen ha vinto anche la 13esima tappa del Giro d'Italia , la Rovigo-Vicenza di 180.0 km mentre il messicano Isaac del Toro conserva la maglia rosa di leader della corsa. Per Pedersen, portacolori del Team Lidl Trek , è la quarta vittoria in questa edizione del giro. Il danese al termine di uno sprint spettacolare , su un arrivo in leggera salita, ha preceduto il belga Wout Van Aert del Team Visma Lease a Bike e di +0.02 la maglia rosa del Toro della UAE Team Emirates-XRG. Nella classifica generale il giovane messicano, che lungo il percorso e poi al traguardo ha conquistato anche altri secondi di abbuono molto importanti, porta a +0.38" il vantaggio sul compagno di squadra lo spagnolo Juan Ayuso, mentre terzo resta sempre l'italiano Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious a +1'18" davanti al britannico Simone Yates della Team Visma Lease a Bike quarto a +1'20".

Una tappa spettacolare

Una tappa spettacolare, con i corridori che negli ultimi 50 km hanno dovuto affrontare diversi strappi tra cui la doppia ascesa al Monte Berico (1200 metri al 7%) dove era posto anche il traguardo. Dopo aver ripreso i due fuggitivi Christian Scaroni (XDS Astana Team) e Lorenzo Germani (Groupama - FDJ) sulla penultima salita prima del traguardo, in cui del Toro ha preso anche qualche secondo di abbuono, il gruppo ha visto partire in contropiede il francese Romain Bardet (Picnic), con alla ruota il ceco Mathias Vacek (Lidl - Trek). I due fuggitivi sono stati raggiunti praticamente a meno di 1km dalla fine, quando era già iniziato l'ultimo e duro strappo sul Monte Berico. Qui è partita una volata irresistibile di Pedersen, inseguito invano da un generosissimo Van Aert. Alle loro spalle il più lesto a regolare il gruppo è stata proprio la maglia rosa del Toro che ha rosicchiato altri secondi preziosi ai rivali più pericolosi nella generale, a partire dal compagno di squadra Ayuso. Domani è in programma la 14esima tappa, la Treviso-Nova Gorica di 195.0 km altra occasione per i velocisti.