Roglic, addio sogni. Tiberi, che carattere  

Non è bastato il nome della bibita energetica che contribuisce – lautamente – a pagargli l'ingaggio per mettere le ali a Primoz Roglic, il vero sconfitto della frazione che ha concluso la seconda settimana di corsa al Giro d'Italia. Il Monte Grappa, le sue pendenze e l'ascesa non impossibile, ma comunque letale verso Dori hanno ubriacato lo sloveno dell Red Bull-Bora-hansgrohe, ora ai bordi di una top10 conservata solo grazie all'operazione di salvataggio orchestrata da Daniel Felipe Martinez e da un Giulio Pellizzari versione deluxe. Alla fine sono novanta i secondi ceduti dal 35enne di Trbovlje al leader della corsa Del Toro e agli altri uomini di rilievo nella generale, tradotti in una scivolata di ben cinque posizioni in una rincorsa alla maglia rosa ora distante 3'53”. Dopo aver prima sofferto il forcing e poi mancato l'attacco della Ineos Grenadiers di Egan Bernal sul Grappa, è stata l'azione della EF Education-EasyPost di Richard Carapaz verso Dori a tagliarlo fuori.

Nel finale, inoltre, è finito nel fuoco incrociato delle squadre degli altri uomini di classifica che nel gruppo della rosa si sono alternate a dettare il ritmo per infliggere il maggior distacco possibile a uno dei – se non il – grande favoriti alla vigilia del Giro d'Italia. «È in giornate così che si vedono i campioni, non solo quando c'è da alzare le braccia. Primoz non stava bene già dal mattino, ha trovato il suo limit» l'analisi del ds Red Bull Patxi Vila. «Il medico della squadra avrà l'ultima parola e valuterà se Primoz potrà ripartire» ha alzato il tiro Christian Pömer, altro membro dello staff tecnico della squadra.