Giro d'Italia, il Sestriere ad Harper e la maglia rosa a Yates

L'australiano Chris Harper (Team Jayco AlUla) conquista per distacco la ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia 2025 , la Verres-Sestriere di 205 km, ma a far festa è Simon Yates , che ipoteca la vittoria dell'edizione numero 108 della corsa rosa. Il corridore britannico del Team Visma|Lease a Bike, terzo al traguardo, con un forcing ha staccato l'ex leader Isaac Del Toro e Richard Carapaz , andando a ribaltare la classifica generale nell'ultima occasione utile.

Giro d'Italia, la cronaca della tappa

Decisiva la fuga iniziale per assegnare la vittoria di tappa, ma tra gli uomini di classifica è successo praticamente di tutto. A 42 km dal traguardo, all'inizio del Colle delle Finestre, ha attaccato Richard Carapaz, alla ruota dell'ecuadoriano la maglia rosa Isaac del Toro, Simon Yates ha prima accusato per poi raggiungere i due. L'azione del britannico - col passare dei chilometri - è stata devastante, sulla salita è riuscito a guadagnare oltre 4 minuti, decisivi per ribaltare la situazione. Secondo al traguardo Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), il messicano della UAE Del Toro è arrivato con un ritardo di 7'10" dal vincitore. Domani si chiuderà la corsa con l'arrivo a Roma per un totale di 143 km.