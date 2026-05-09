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Passione Pogacar, campione col sorriso

Dalle salite alpine ai pavé, dai grandi giri alle classiche, McGrath racconta la storia dello sloveno che domina e fa battere i cuori degli appassionati
Andrea Schiavon
1 min
CiclismoPogacar
Passione Pogacar, campione col sorriso© EPA

Partito il Giro d’Italia, l’unica certezza che abbiamo in questi primi giorni bulgari è che a vincerlo non sarà Tadej Pogačar. Per il mostruoso ed estenuante proposito di tentare la conquista di tutte e tre le grandi corse a tappe c’è ancora tempo e in questo 2026 il fenomeno sloveno ha iniziato l’anno prendendosi cinque delle sei gare cui h

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