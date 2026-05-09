Passione Pogacar, campione col sorriso

Partito il Giro d’Italia, l’unica certezza che abbiamo in questi primi giorni bulgari è che a vincerlo non sarà Tadej Pogačar. Per il mostruoso ed estenuante proposito di tentare la conquista di tutte e tre le grandi corse a tappe c’è ancora tempo e in questo 2026 il fenomeno sloveno ha iniziato l’anno prendendosi cinque delle sei gare cui h