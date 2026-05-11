Volate bulgare: Magnier 100%

L ’altro Paul, come viene soprannominato in patria, si è preso la Grande Partenza del Giro d’Italia con percentuali... bulgare. Dall’urna di Sofia e dintorni, infatti, il nome di Paul Magnier è uscito con una maggioranza schiacciante: il 100%, addirittura. Il francese della Soudal Quick-Step ha vinto nella frazione inaugurale della corsa rosa e ha rivinto ieri: due su due, finora, allo sprint. Con quel largo sorriso ad accompagnarlo, una volta