Fratelli d’assalto: Vinge avvisato

Du gust is megl che uan, sentenziava una réclame televisiva piuttosto in voga a partire dall’estate del 1995. Quando Jai Hindley e Giulio Pellizzari, i “du gust” della Red Bull-Bora-Hansgrohe a questo Giro d’Italia, non erano ancora nati. All’indomani del consistente antipasto del Blockhaus e alla vigilia della saporita portata di Corno alle Scale, la corozzata con matrice tedesca si affida al celebre adagio per guardare con intatta fiduci