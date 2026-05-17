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Fratelli d’assalto: Vinge avvisato

Ma la sensazione è che oggi Vingegaard costringerà tutti sulla difensiva
Daniele Galosso
1 min
Fratelli d’assalto: Vinge avvisato© Agenzia Aldo Liverani Sas

Du gust is megl che uan, sentenziava una réclame televisiva piuttosto in voga a partire dall’estate del 1995. Quando Jai Hindley e Giulio Pellizzari, i “du gust” della Red Bull-Bora-Hansgrohe a questo Giro d’Italia, non erano ancora nati. All’indomani del consistente antipasto del Blockhaus e alla vigilia della saporita portata di Corno alle Scale, la corozzata con matrice tedesca si affida al celebre adagio per guardare con intatta fiduci

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