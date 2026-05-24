Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ambizione Milan sulle orme di Cipollini e Petacchi

La tappa di oggi, il velocista della Lidl-trek sogna di riscattarsi a Milano, dove si sono imposti i più grandi sprinter
Daniele Tirinnanzi
1 min
Jonathan MilanGiro d'Italia
Ambizione Milan sulle orme di Cipollini e Petacchi© Agenzia Aldo Liverani Sas

A Milano il Giro fa novanta, ma la paura (sportiva) è tutta per i velocisti che non possono assolutamente mancare la partecipazione all’ultimo grande sprint di massa prima di Roma. Quello di oggi sarà il novantesimo arrivo di tappa nella storia del Giro d’Italia a Milano, un record vero e proprio che conferma il legame profondo tra il capoluogo lombardo e il ciclismo. Un amore ancora vivo, magari affievolitosi negli ultimi anni. Bast

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS