Ambizione Milan sulle orme di Cipollini e Petacchi

A Milano il Giro fa novanta, ma la paura (sportiva) è tutta per i velocisti che non possono assolutamente mancare la partecipazione all’ultimo grande sprint di massa prima di Roma. Quello di oggi sarà il novantesimo arrivo di tappa nella storia del Giro d’Italia a Milano, un record vero e proprio che conferma il legame profondo tra il capoluogo lombardo e il ciclismo. Un amore ancora vivo, magari affievolitosi negli ultimi anni. Bast