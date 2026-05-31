Vingegaard conquista il Giro d'Italia! Milan vince allo sprint l'ultima tappa a Roma al Circo Massimo

L'ultima tappa a Milan
L'acuto di Jonathan Milan. Il corridore italiano della Lidl-Trek ha vinto allo sprint l'ultima tappa del Giro d'Italia 2026. Sul traguardo di Roma, Milan ha preceduto Giovanni Lonardi del team Polti VisitMalta e il francese Paul Penhoët della Groupama-FDJ. L'azzurro Giulio Ciccone, della Lidl Trek, ha inoltre vinto la maglia Azzurra destinata al miglior scalatore della corsa. Ciccone ha preceduto nella classifica di specialità proprio Jonas Vingegaard e il corridore colombiano Einer Rubio.