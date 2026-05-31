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Vingegaard conquista il Giro d'Italia! Milan vince allo sprint l'ultima tappa a Roma al Circo Massimo

Il danese viene incoronato nella città eterna dopo aver dominato la corsa rosa numero 109. Sull'arrivo della Capitale l'ultimo squillo è del velocista azzurro
1 min
GiroVingegaard
Vingegaard conquista il Giro d'Italia! Milan vince allo sprint l'ultima tappa a Roma al Circo Massimo © LAPRESSE
ROMA - Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike ha vinto il Giro d'Italia 2026. Il corridore danese ha dominato l'edizione numero 109 della 'Corsa Rosa'. Sul podio con Vingegaard l'austriaco Felix Gall della Decathlon AG2R La Mondiale Team che si è classificato al secondo posto e, terzo, l'australiano Jay Hindley Red Bull-Bora-hansgrohe. Primo degli italiani, ottavo, Davide Piganzoli. Da segnalare, nella top ten, anche l'eterno Damiano Caruso (Bahrain Victorious) che ha chiuso al nono posto.

L'ultima tappa a Milan

L'acuto di Jonathan Milan. Il corridore italiano della Lidl-Trek ha vinto allo sprint l'ultima tappa del Giro d'Italia 2026. Sul traguardo di Roma, Milan ha preceduto Giovanni Lonardi del team Polti VisitMalta e il francese Paul Penhoët della Groupama-FDJ. L'azzurro Giulio Ciccone, della Lidl Trek, ha inoltre vinto la maglia Azzurra destinata al miglior scalatore della corsa. Ciccone ha preceduto nella classifica di specialità proprio Jonas Vingegaard e il corridore colombiano Einer Rubio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Giro d'Italia

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