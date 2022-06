Ciclismo - Al Tour l'avversario da battere sarà il Covid

Torino - Il Covid sarà il vero avversario da battere al Tour de France. La corsa francese partirà il 1uglio, da Copenaghen in Danimarca, e sbarcherà quattro giorni dopo a Dunkerque. Per i protagonisti il vero problema sarà difendersi da Covid e dai danni che può procurare al gruppo. L'anteprima di quello che potrà succedere si è avuta al Giro di Svizzera, una delle tante corse di avvicinamento alla Grande Boucle. Nei giorni scorsi l'attenzione si è spostata dalla corsa al bollettino dei contagi perché il Covid ha ridisegnato l'intera classifica con molte squadre decimate. Il primo a farne le spese è stato il russo Alexander Vlasov che guidava la classifica al momento dei ritiro, sono seguiti i forfait di squadre importanti come l'Alpecin che non ha preso il via della 6ª tappa, Bahrain-Victorius per via della positività di alcuni atleti e di componenti lo staff e Uae Team Emirates. Più di 30 gli atleti fermati dal Covid per i quali diventa un interrogativo il quando e il come potranno riprendere il loro posto nel gruppo. L'ultimo della serie a ritirarsi in Svizzera è stato il pluricampione Peter Sagan che avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti del Tour. La carovana del World Tour paga la nuova crescita dei contagi che si trascina dietro anche il rialzo dei ricoveri, in una stagione in cui la voglia di abbassare la guardia è alta per via del caldo e del peso delle restrizioni dei mesi passati. L'organizzazione del Tour de France, a 11 giorni dal via della corsa, non cambia i protocolli stabiliti. Resta confermato che ogni corridore iscritto alla corsa sosterrà un test molecolare da effettuare a due giorni dal via. Inoltre sono previsti i tamponi nei tre giorni di riposo in programma. Basterà a tenere fuori dal gruppo il guastafeste Covid?