Tour de France, terza tappa a Groenewegen. Van Aert resta in giallo

SONDERBORG (DANIMARCA) - È Dylan Groenewegen il vincitore della terza tappa del Tour de France . Lo spinter olandese si è aggiudicato la Vejle-Sønderborg di 182.0 km, disputatasi ancora in Danimarca in 4h11'33". Niente da fare per Woute Van Aert del team Jumbo-Visma, secondo ma ancora maglia gialla, e per Jasper Philipsen , della Alpecin-Deceuninck, arrivato terzo dopo una gara risoltasi solo al fotofinish. Chi sorride oggi è sicuramente Alberto Dainese : l'azzurro del team Dsm che riscatta la caduta di ieri e chiude con un ottimo settimo posto. Per effetto dell'ultima tappa, rimane quindi immutata la classifica generale con Van Aert che si conferma al comando e precede il connazionale Yves Lampaert di 0.07 secondi. Terza posizione per lo Tadej Pogacar della Uae Team Emirates , indietro di 0.14 secondi. La terza tappa in terra danese è stata anche lo scenario di una caduta, fortunamente senza gravi conseguenze, verificatasi a circa 10 chilometri del percorso e che ha visto protagonisti illesi due big del calibro del colombiano Nairo Quintana e Damiano Caruso . Nella giornata di domani è previsto un turno di riposo: la gara riprenderà martedì 5 luglio con la quarta tappa che si trasferirà in Francia, da Dunkerque a Calais , per un totale di 172.0 km: si parte alle 12.35.

È un Dylan Groenewegen raggiante quello che commenta il successo nella terza tappa del Tour de France: "Devo ringraziare la mia squadra, la mia famiglia e i miei amici per avermi riportato al Tour in buona forma", ammette il ciclista 29enne di Amsterdam. "È stato difficile, non fisicamente ma mentalmente: significa molto per me. Ieri ero un po' arrabbiato con me stesso perché non sono riuscito a fare la volata come volevo ma oggi ero in una buona posizione. Non ci posso ancora credere", ha dichiarato l'olandese al traguardo.

Tour de France, terza tappa e classifiche

Ecco i risultati della terza tappa del Tour de France 2022, la Vejle-Sonderborg di 182 chilometri: 1. Dylan Groenewegen NED (BikeExchange-Jayco) in 4h11'33" 2. Wout Van Aert BEL (Jumbo-Visma) s.t. 3. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Deceuninck) s.t. 4. Peter Sagan SVK s.t. 5. Fabio Jakobsen NED s.t. 6. Christophe Laporte FRA s.t. 7. Alberto Dainese ITA s.t. 8. Hugo Hofstetter FRA s.t. 9. Caleb Ewan AUS s.t.10. Danny Van Poppel NED s.t.

MAGLIA GIALLA (classifica a tempo) 1. Wout Van Aert BEL (Jumbo-Visma) in 9h01'17" 2. Yves Lampaert BEL (Quick-Step Alpha) a 00'07" 3. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) a 00'14" 4. Mads Pedersen DEN a 00'18" 5. Mathieu van der Poel NED a 00'20" 6. Jonas Vingegaard DEN a 00'22" 7. Primoz Roglic SLO a 00'23" 8. Adam Yates GBR a 00'30" 9. Stefan Kung SUI s.t.10. Thomas Pidcock GBR a 00'31".

MAGLIA VERDE (classifica a punti) 1. Wout Van Aert BEL 107 punti 2. Fabio Jakobsen NED 90 3. Peter Sagan SVK 54 MAGLIA BIANCA (miglior giovane) 1. Tadej Pogacar SLO in 9h01'31" 2. Thomas Pidcock GBR a 00'17" 3. Florian Vermeersch BEL a 00'26".

MAGLIA A POIS (scalatori) 1. Magnus Cort Nielsen DEN 6 punti.