Tour de France, Van Aert vince la quarta tappa e consolida la maglia gialla

Il belga vince in solitaria la prima tappa in terra francese, da Dunkerque a Calais di 171,5 chilometri. Sesto posto per l'italiano Luca Mozzato

05 . 07 . 2022 19:38 1 min

© EPA

CALAIS (FRANCIA) - Con un deciso attacco ad una decina di chilometri dal traguardo, il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma) ha staccato tutti e ha vinto la quarta tappa del Tour de France, la prima in terra francese, da Dunkerque a Calais di 171,5 chilometri. Il belga consolida così la maglia gialla di leader della classifica generale. Alle sue spalle un altro belga, Jasper Philipsen sul francese Christophe Laporte. Sesto posto per l'italiano Luca Mozzato. In classifica generale, Van Aert ha un vantaggio di 25" sul connazionale Yves Lampaert e 32" sullo sloveno Tadej Pogacar. Da non perdere La terza tappa La seconda tappa Tutte le news di Tour de France

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale