Tour de France, Pogacar è la nuova maglia gialla: show nella 6ª tappa

LONGWY (Francia) - Subito il colpo di scena al Tour de France: Tadej Pogacar conquista la 6ª tappa in volata e in un colpo solo si prende anche la maglia gialla ai danni di Wout Van Aert. Una prova di spessore quella dello sloveno nella Grande Boucle al termine di un lungo tracciato, da Binche a Longwy con quattro salite impegnative nel tragitto di 220.0 km. Dura giornata sui pedali con il belga, ormai ex leader della corsa, protagonista di una lunga fuga che svanisce nel finale a 15 chilometri dall'arrivo: ritardo dai big notevole e a prendere il suo posto in testa alla classifica generale proprio lo scatenato Pogacar. All'arrivo il 23enne del Team Uae Emirates riesce a staccare l'australiano Michael Matthews e il francese David Gaudu (completano la top-5 Pidcock e Quintana) per festeggiare a braccia alzate in solitaria. Ora lo sloveno ha 4" di vantaggio su Powless, secondo, e 31" sul danese Jonas Vingegaard, terzo. Nella top ten non ci sono italiani. Nel 7° appuntamento ci sarà subito la nuova sfida tra i big con il primo arrivo in salita nella Tomblaine-La Super Planche des Belles Filles di 176,3 chilometri.