Tour de France, Pogacar bis: la maglia gialla vince anche la 7ª tappa

La Planche des Belles Filles (Francia) - Tadej Pogacar show anche nella settima tappa del Tour de France: lo sloveno conquista anche il primo arrivo in salita della Grande Boucle, da Tomblaine a La Super Planche des Belles Filles di 176,5 km e si conferma maglia gialla delal corsa. Il capitano dell'UAE Emirates Team, già vincitore ieri a Longwy, ha scavalcato proprio negli ultimi metri Vingegaard, secondo anche nella classifica generale in un appassionante testa a testa. Primoz Roglic chiude il podio davanti alla quarta piazza di Leonard Kamna, in fuga fin dal mattino e ultimo a cedere. Nella generale adesso lo sloveno precede di 35" Vingegaard e di 1'10" Thomas. Domani è in programma l'ottava tappa, la Dole-Losanna, di 186 km, frazione mossa adatta a fughe e tentativi da lontano.