Tour de France, Bouchard e Laengen positivi al Covid

DOLE - Primo caso di Covid nella 'carovana' del Tour de France . Si tratta di Geoffrey Bouchard , che è risultato positivo al tampone al ritorno in albergo dopo aver preso parte alla settima tappa. Il test ha dato, appunto, esito positivo. Il francese si è ovviamente ritirato.

Il dramma di Pogacar, maglia gialla con il peso sul cuore

Tour, anche Laengen positivo

Dopo Bouchard, dà forfait anche Vegard Stake Laengen: il norvegese è risultato positivo al Cocid-19 e "non sarà al via della tappa odierna del Tour de France". Lo ha reso noto, via Twitter, l'Uae Team Emirates, squadra del maglia gialla Pogacar.