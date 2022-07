Van Aert in volata vince l'8ª tappa del Tour: Pogacar ancora in giallo

LOSANNA (Svizzera) - Un super Wout Van Aert conquista l'8ª tappa e firma la sua seconda vittoria in questo Tour de France. Successo in volata per il belga della Jumbo-Visma che sul traguardo della Dole-Losanna, di 186,5 km, chiude davanti a Micheal Matthews e Tadej Pogacar. Lo sloveno in maglia gialla guadagna 4" secondi di abbuono e consolida la leadership della classifica generale: dietro di lui resta Vingegard ora a quasi 40" di distacco. Un tragitto ben affrontato dagli italiani con Mattia Cattaneo in fuga e raggiunto solamente a -10 km dall'arrivo, arriva invece con un ottimo quinto posto Alberto Bettiol. Ora la 9ª tappa con il secondo arrivo in salita dopo l'assaggio La Super Planche des Belles Filles: da Aigle a Chatel Les Portes du Soleil di 192,9 km.