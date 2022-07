Tour de France: trionfo Jungels alla 9ª tappa, Pogacar ancora in giallo

AIGLE (Svizzera) - Trionfo di Bob Jungels nella nona tappa del Tour de France, la frazione di montagna di 193 km da Aigle a Chatel Les Portes du Soleil. In fuga fin dai primi chilometri, il ciclista lussemburghese ha iniziato una cavalcata solitaria sulla discesa del Col de la Croix a 50 km dall'arrivo resistendo al rientro degli altri fuggitivi. Tadej Pogacar resta in maglia gialla. Domani è in programma il giorno di riposo. Al 2° posto, a 23", lo spagnolo Jonathan Castroviejo, che ha preceduto il connazionale Carlos Verona. La Grande Boucle ripartirà martedì con la frazione di media montagna di 148 km da Morzine Les Portes du Soleil a Megeve.