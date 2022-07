Nielsen vince la 10ª tappa del Tour de France. Pogacar resta in giallo

Tour de France, Velasco il migliore degli italiani

Migliore degli italiani Simone Velasco della Astana Qazaqstan Team, 12° a oltre 1'. Protagonista sfortunato della corsa Alberto Bettiol partito in fuga da solo a 42km dal traguardo, ma fermato dagli organizzatori a causa dell'invasione del percorso da parte di 7 manifestanti. Alla ripresa della corsa dopo circa un quarto d'ora, Bettiol è stato ripreso a 8 km dalla fine sull'ultima salita verso Megeve. Subito dopo l'italiano della EF Education-EasyPost è ripartito ancora da solo raggiunto dal tedesco Georg Zimmermann del team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. I due sono stati ripresi a meno di 6km dal gruppo dei fuggitivi guidati dal tedesco Lennard Kämna del team Bora-Hansgrohe, in lizza per diventare la nuova maglia gialla ai danni di Pogacar. Domani è in programma l'11ª frazione, il tappone di montagna da Albertville al Col de Granon di 151.7 km.

Tour de France, Pogacar resta in maglia gialla

Tadej Pogacar conserva la maglia gialla di leader del Tour de France. Il corridore sloveno dell'Uae Team Emirates è arrivato con il gruppo dei migliori con un distacco di 8'54" dal vincitore di tappa, il danese Magnus Cort Nielsen della EF Education-EasyPost. Pogacar ha ora 0.11" sul tedesco Lennard Kämna del team Bora-Hansgrohe, 0.39" sul danese Jonas Vingegaard Rasmussen del team Jumbo-Visma e 1'17" sul gallese Geraint Thomas della Ineos Grenadiers.