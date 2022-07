Tour de France, Pidcock vince la 12ª tappa: Vingegaard maglia gialla

Thomas Pidcock è il secondo ciclista britannico a vincere sulla mitica Alpe d'Huez, dopo Thomas nel 2018. I distacchi esatti di Meintjes e Froome sono rispettivamente di 0.48" e 2'06". Migliore degli italiani Giulio Ciccone della Trek-Segafredo, arrivato decimo nel gruppo della maglia. Il ciclista italiano è stato comunque protagonista di una grande tappa, che lo ha visto andare in fuga insieme a nove corridori e con la soddisfazione di essere il quinto italiano a passare per primo sulla Croix de Fer durante il Tour insieme a leggende come Gino Bartali e Fausto Coppi. Resta imbattuto il record della scalata all'Alpe d'Huez di Marco Pantani nel 1995. Dopo la due giorni alpina, venerdì 15 luglio è in programma la 13ª tappa da Bourg d'Oisans a Saint-Etienne di 192.6 km con arrivo in pianura. La maglia gialla resta sulle spalle di Jonas Vingegaard.