Tour de France, Matthews si aggiudica la 14ª tappa: beffato Bettiol. Vingegaard conserva maglia gialla

MENDE (FRANCIA) - Michael Matthews vince la quattordicesima tappa del Tour de France 2022, la Saint-Etienne-Mende di 192,5 chilometri. Il 31enne austrialiano della BikeExchange-Jayco - che si aggiudica la sua quarta vittoria al Tour in carriera - supera in volata l'azzurro Alberto Bettiol della EF Education-EasyPost e taglia il traguardo in 4h30'53". Beffato il 28enne di Poggibonsi che, dopo aver dominato la gara in lungo e in largo, si arrende negli ultimi due chilometri: sull'ultima salita, l'azzurro raggiunge e poi stacca Matthews che ha però la forza di reagire e a sua volta ad andare a riprendere e poi a staccare definitivamente il rivale arrivando da solo al traguardo. Per Bettiol sfuma ancora l'appuntamento con la prima vittoria al Tour, lui che in carriera ha vinto il Giro delle Fiandre nel 2019 e una tappa al Giro. Terza posizione per il francese Thibaut Pinot (Groupama FDJ).