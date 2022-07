Tour de France: Pobacar vince la 17ª tappa

PEYRAGUDES (FRANCIA) - La 17ª tappa del Tour de France si è risolta in volata. Tadej Pogacar conquista la terza vittoria di tappa nella grande classica transalpina precedendo sul traguardo la maglia gialla Jonas Vingegaard e Brandon McNulty. la tappa pirenaica - da da Saint-Gaudens a Peyragudes - sia risolta nella parte finale quando Vingegaard è rimasto incollato alla ruota di Pogacar, sventando qualsiasi tentativo dell’avversario che - sul traguardo - ha trovato soltanto quattro secondi di abbuono che non cambiano la graduatoria generale.

La classifica generale

In classifica, Jonas Vingegaard resta sempre al comando con un vantaggio di 2'18" su Tadej Pogacar. Al terzo posto c’è Geraint Thomas - oggi quarto all’arrivo - con 4’56” di svantaggio sul leader della corsa. Domani è in programma la 18ª tappa da Lourdes a Hautacam in un percorso lungo 143 chilometri. Sarà l’ultima occasione per gli scalatori che in salita cercheranno di dare uno scossone alla classifica generale.