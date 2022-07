Tour de France, va a Laporte la 19ª tappa. Vingegaard resta in giallo

Cahors (Francia) - Christophe Laporte ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France 2022, la Castelnau Magnoac-Cahors di 188.5 chilomteri. Il ciclista francese della Jumbo-Visma ha staccato nella volata finale il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e il veneto Alberto Dainese (Team DSM). Si tratta del primo successo francese in questa Grande Boucle. Resta sempre in maglia gialla il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), mentre lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), secondo in classifica generale, recupera cinque secondi ed è ora a 3'21" di distacco dal leader. Domani la penultima tappa, con la cronometro Lacapelle Marival-Rocamadour, di 40.7 chilometri, prima dell'epilogo di domenica con la passerella lungo gli Champs Elysees a Parigi.