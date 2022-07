Tour, Van Aert vince la 19ª tappa: Vingegaard blinda la maglia gialla

ROCAMADOUR (FRANCIA) - Wout van Aert ha vinto l'ultima crono del Tour de France 2022, penultima tappa della Grand Boucle (la Lacapelle-Marival-Rocamadour di 40,7 km) prima dell'arrivo a Parigi. Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), maglia gialla, si è classificato al secondo posto davanti al grande rivale Tadej Pogacar, assicurandosi la passarella trionfale domani a Parigi. Quinto posto per l'italiano Filippo Ganna, a lungo al comando della classifica provvisoria. Tagliato il traguardo, Vingegaard è corso ad abbracciare Van Aert ed entrambi si sono sciolti in lacrime per la grande impresa compiuta. Il Tour che si chiude domani con l'ultima tappa sui campi Elisi, a Parigi.