Tour de France, Philipsen conquista la 7ª tappa. Vingegaard resta in giallo

BORDEAUX (Francia) - In archivio la 7ª tappa del Tour de France, la Mont-de-Marsan-Bordeaux di 169,9 chilometri, vinta in volata da Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck. Il belga cala il tris battendo allo sprint decisivo Mark Cavendish sul traguardo di Bordeaux. Terzo gradino del podio per l'eritreo Binian Girmay, buone notizie per l'Italia con il quarto posto dell'azzurro Luca Mozzato.