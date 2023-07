Tour de France, Pedersen vince l'8ª tappa. Vingegaard resta maglia gialla

LIMOGES (Francia) - Uno sprint duro, complicato, arrivato al termine della tappa più lunga dell'edizione 110 del Tour de France. A vincere sul traguardo di Limoges è stato Mads Pedersen : il campione del mondo del 2019 si è imposto su Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck) e su Wout Van Aert della Jumbo-Visma in uno sprint col gruppo allungato. Nulla da fare per il belga, vincitore delle prime tre tappe per velocisti: il percorso collinare ha favorito la volata a ranghi ridotti costruita negli ultimi chilometri da tutta la Lidl-Trek. Ci si aspettava un finale con scatti a ripetizione e sparate improvvise, ma alla fine il ritmo forsennato della Jumbo-Visma - portato avanti per proteggere la maglia gialla Jonas Vingegaard e per evitare sorprese in vista della tappa di domani - ha praticamente annullato le iniziative dei finisseur.

Tour de France, il racconto dell'8ª tappa

La prima vera fuga di giornata è andata in porto grazie a Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Tim Declercq (Soudal-Quick Step), il gruppetto dei tre battistrada è arrivato a un vantaggio massimo di 4 minuti dal gruppo. A 30 chilometri dal traguardo Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) ha provato a raggiungere i fuggitivi, ma l'azione di Turgis sulla Côte de Masmont ha impedito la rimonta. Il corridore francese è stato l'ultimo ad essere ripreso, a circa 8 chilometri dall'arrivo. È stata una frazione segnata dalle cadute di Simon Yates (Team Jayco Alula) e Mikel Landa (Bahrain Victorious): il britannico ha perso 47" in classifica (e ben due posizioni). Brutte notizie anche per Mark Cavendish: il britannico dell'Astana è rimasto a terra a 60 chilometri dalla conclusione ed è stato costretto al ritiro a causa di una probabile lussazione della spalla. Sfumato dunque il record di vittorie di tappa al Tour: al momento il 38enne è a quota 34 come Eddy Merckx. A spiegare la dinamica dell'incidente è stato il compagno di squadra Gianni Moscon: "C'è stata una caduta davanti a noi, Mark ha anche cambiato la linea per evitare il peggio, ma alla fine è cascato. Abbiamo capito subito che non sarebbe stato in grado di proseguire, speriamo che l'infortunio non sia troppo grave e che possa tornare il prima possibile in sella".

Tour de France, la classifica generale

Maglia gialla (classifica a tempo)

1. Jonas Vingegaard (Danimarca) in 34h09'38"

2. Tadej Pogacar (Slovenia) a 25"

3. Jai Hindley (Australia) a 1'34"

4. Carlos Rodriguez (Spagna) a 3'30"

5. Adam Yates (Gran Bretagna) a 3'40"

6. Simon Yates (Gran Bretagna) a 4'01"

7. David Gaudu (Francia) a 4'03"

8. Romain Bardet (Francia) a 4'43"

9. Thomas Pidcock (Gran Bretagna) s.t.

10. Sepp Kuss (Stati Uniti) a 5'28"

Maglia verde (classifica a punti)

1. Jasper Philipsen (Belgio) 258 punti

2. Bryan Coquard (Francia) 149

3. Mads Pedersen (Danimarca) 143