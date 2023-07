Tour de France, Philipsen vince anche l'11ª tappa. Vingegaard in giallo

MOULINS (Francia) - In attesa delle grandi salite del weekend, il Tour de France si regala una 11ª tappa decisamente più tranquilla dopo la grande battaglia in Alvernia. A conquistare la vittoria in volata sul percorso da Clermont-Ferrand a Moulins, di 179 km, è Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck alla quarta vittoria di tappa in questa edizione della Grande Boucle.

Il velocita belga si conferma il più forte tra i velocisti e rafforza la sua leadership nella maglia verde valida per la classifica a punti battendo allo sprint l'olandese Dylan Groenewegen e il tedesco Phil Bauhaus in una frazione che non ha portato modifiche alla classifica generale.

Vingegaard sempre in giallo

Jonas Vingegaard resta infatti in maglia gialla davanti a Tadej Pogacar, staccato 17 secondi, e a Jai Hindley, terzo a 2'40. Domani è in programma la dodicesima tappa della corsa francese, la frazione di media montagna di 169 km con partenza da Roanne e arrivo in pianura a Belleville-en-Beaujolais.