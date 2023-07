Tour de France, il cellulare di un tifoso provoca una maxi-caduta

Ennesima caduta nel mondo del ciclismo provocata dall'inconsulto gesto di uno spettatore. È successo oggi, durante la 15ª tappa del Tour de France, l'attesissima Les Gets les Portes du Soleil-Saint-Gervais Mont-Blanc le Bettex di 179 km con l'ultimo arrivo in salita: un corridore ha urtato il braccio teso di un tifoso, atto a registrare un video-ricordo con il proprio smartphone, ed è finito a terra, seguito da una ventina di altri ciclisti. La scena è stata immediatamente stigmatizzata dalle altre persone presenti, così come dal 'popolo' dei social, che stanno chiedendo a gran voce severe punizioni per chi 'oltrepassa il limite' e mette in serio pericolo la salute fisica dei ciclisti.