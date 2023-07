Tour de France, Vingegaard vince la 16ª tappa ed allunga su Pogacar!

COMBLOUX (Francia) - Jonas Vingegaard ha vinto dominando la 16ª tappa del Tour de France 2023, la cronometro individuale (22.4 km) che porterà da Passy a Combloux, battendo il suo diretto avversario Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) mettendo una seria ipoteca sul successo finale. Il danese ha tagliato il traguardo di Combloux con il tempo di 32'36" rifilando 1'38" a Pogacar (2° in ) e 2'51" a Van Aert 3° (Jumbo Visma). Vingegaard ha messo in scesa una prestazione maiuscola dall'inizio alla fine volando nelle discese iniziali ed arrivando ad avere 31" di vantaggio al 2° intermedio e 65" al 3° contro uno sloveno che neanche con il cambio bici ed il tratto in salita finale si è acceso. Pogacar entrava nella tappa odierna a 10" di distacco da Vingegaard che grazie al dominio odierno sale a 1'48" di vantaggio nella classifica generale, 3° Adam Yates (UAE Team Emirates) a 8'52" dal danese.