Tour de France, Gall vince la 17ª tappa. Vingegaard blinda la maglia gialla

Il ciclista austriaco dell'AG2R Citroën Team chiude davanti ad Simon Yates. Il britannico ha provato nel finale a recuperare l'austriaco che all'arrivo sulle Alpi è riuscito a rimanere in solitaria. Sul terzo gradino del podio Pedro Bilbao Lopez davanti alla maglia gialla. Vingegaard chiude al quarto posto e blinda la Gran Boucle dopo l'allungo di ieri nella crono. Per il danese il trionfo a Parigi è sempre più vicino dopo una tappa nella quale ha sfiancato gli avversari portando Pogacar al crollo, ora a 7' e 35" dal primato, che si arrende sulla salita finale dopo un inizio di tappa sfortunato. Resta leader della maglia a pois, di miglior scalatore, l'azzuro Giulio Ciccone.

Pogacar, crollo e caduta

Il due volte vincitore del Tour de France Tadej Pogacar è caduto all'inizio della tappa. Il corridore sloveno del team Uae Emirates è subito tornato in sella e ha continuato a correre senza grossi problemi. Pogacar è caduto dopo pochi chilometri dalla partenza a una velocità moderata su un tratto in salita vicino ai piedi del Col des Saisies, dopo aver apparentemente toccato la ruota di un corridore davanti a lui. Lo sloveno è tornato rapidamente in sella e ha continuato a correre pur riportando una ferita ben evidente sul ginocchio. Nel finale il crollo che allontana dalle speranze di poter recuperare Vingegaard nella corsa alla maglia gialla.