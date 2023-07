Tour de France, Asgreen vince la 18ª tappa! Vingegaard saldamente maglia gialla

BUORG EN BRESSE (Francia) - Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) vince la 18ª tappa del Tour de France, da Moutiers Bourg-en-Bresse da 186 km, in una corsa che vede ormai Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ad un passo dalla doppietta alla Grande Boucle a 4 tappe dal traguardo di Parigi. Nella giornata in cui Wout Van Aert (Jumbo-Visma) saluta la corsa per per stare vicino alla moglie prossima al parto, la tappa vede il quartetto composto dai due della Lotto Dstny Campenaerts e Eenkhoorn più Asgreen e Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team) comandare la corsa ma viene ripreso dal gruppo ai 200 metri ma Kasper Asgreen riesce a dare lo strapppo decisivo negli ultimi metri e a vincere. Nella classifica generale tutto invariato con il belga che comanda con 7’35” su Tadej Pogacar (UAE Emirates Team) e 10’45” su Adam Yates (UAE Emirates Team).