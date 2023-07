Vingegaard vince ancora il Tour de France, a Meeus l'ultima tappa

Nell'ultima tappa, da Quentin en Yvelines a Parigi, successo sui Campi Elisi del belga Jordi Meeus (Bora) che in volata natte il connazionale Jasper Philipsen e l'olandese Dylan Groenewegen. La maglia a pois di miglior scalatore è andata a Giulio Ciccone (Lidl Trek), quella verde a punti a Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e quella bianca di miglior giovane a Pogacar.

Tour de France, Ciccone maglia a pois: l'elogio di Chiappucci

"Quanta differenza rispetto ad allora. Ma è stata una bella sensazione vedere Ciccone a pois. È vero che sono modalità diverse, bici diverse, ma tutto questo fa parte della storia del ciclismo. Lui puntava prima di partire per il Tour a quell'obiettivo, gli avevo fatto il mio in bocca al lupo. Normale che per un corridore come lui che non poteva competere con i più forti, l'unica soluzione era fare così e puntare a questa maglia", ha dichiarato Claudio 'El Diablo' Chiappucci, ultimo italiano - 31 e 32 anni fa - della 'classifica degli scalatori': "Non finisce qui, ora. Il ciclismo deve dare dimostrazione di chi possa essere il nostro uomo del futuro. Cerchiamo uomini che facciano classifica e che siano anche vincitori di tappa. Ci mancano. Si può anche vincere o perdere ma devi essere lì a giocartela. La maglia a pois non è abbastanza per dire che il nostro ciclismo è in forma, per competere in tutte le gare. Al Tour non siamo riusciti a vincere una tappa ancora una volta, erano pochi al via e chi era presente non si è quasi mai visto. Ma la vedo dura anche su altri fronti. C'è da riflettere per come siamo arrivati a questo punto. Non abbiamo squadre di livello, e questo è importante. Il ciclismo è cultura da noi, ma non abbiamo team di World Tour". Per Chiappucci i vivai ci sono ma "bisogna capire se però bruciano i ragazzi. C'è sempre stata tanta partecipazione giovanile alle corse, bisogna però vedere come e chi li segue".