Ferrero, l’energia per un record

Oggi pomeriggio il record della città di Alba sarà ufficiale, poco prima di cena, si concluderà la pedalata di 230 ore e 50 minuti ed entrerà nel Guinness dei Primati . Un record ideato da Daniele Sobrero dell’ufficio Sport del Comune e che ha avuto l’apporto non indifferente da parte della Ferrero, l’azienda di Alba famosa in ogni angolo della terra per la Nutella e suoi cioccolatini, ma che è da poco entrata nel mondo delle barrette energetiche, fornite ai “pedalatori” del record albese. La manifestazione che si chiude oggi funziona così: «Nella piazza verranno allestite cinque cyclette di ultima generazione dotate di un’applicazione collegata, attraverso l’intelligenza artificiale, allo studio di un notaio: lì ci sarà un elettrocardiogramma che deve essere sempre tenuto in vita grazie alla pedalata continua. “Squadre” composte da cinque persone saranno chiamate a pedalare per un’ora e, al 45 minuto, su altre cinque cyclette inizierà il riscaldamento della “squadra” successiva, proprio per far sì che la pedalata sia continua. Questo ogni ora, notte e giorno, per 230 ore e 50 minuti».

La tappa da record

Perché quella durata? perché è la lunghezza della tappa del Tour de France che vedrà Alba protagonista.

E anche Ferrero, che è una delle ragioni per cui Alba è nota nel mondo e ad Alba resta legatissima. E quindi ha scelto Alba per promuovere le barrette Fulfil, con le quali esordisce - e con un record! - in un mondo in grande espansione come quello dell’alimentazione per sportivi e del benessere personale. La novità Fulfil è una barretta proteica ricca di 9 vitamine e con pochi zuccheri, con una copertura esterna di cioccolato e un interno morbido, insomma: Ferrero sposa l’alimentazione sportiva, ma certo non abbandona la sua filosofia, per cui il prodotto può essere sano, proteico e vitaminico, ma deve anche essere... buono! D’altronde, il mondo delle barrete, nel mercato italiano, sta passando da una gamma di prodotti specifici per lo sport alla proposta di snack per uno stile di vita attivo, scelti dal consumatore non solo in base alle caratteristiche nutrizionali, ma anche per il gusto e la praticità di consumo e la novità Fulfil si inserisce proprio in questa direzione. Le barrete Fulfil si trovano nei gusti cioccolato e nocciola, cioccolato croccante al latte, cioccolato e caramello salato, cioccolatoe crema alle arachidi. Si distinguono per l’alto contenuto di proteine (almeno 34 g per 100 g), i pochi zuccheri (meno di 5 g per 100 g) e sono arricchite con 9 vitamine. Ogni barretta fornisce almeno il 30% di vitamine della dose giornaliera raccomandata. Ottime come pratico snack da gustare in ogni momento della giornata e non solo quando si pedala per un record.