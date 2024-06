Tour de France, enorme bicicletta umana a Torino

Un'enorme bicicletta “umana” in movimento , di colore giallo, è comparsa questa mattina a Torino , nella centralissima piazza Castello. Un momento dal forte impatto visivo che ha coinvolto un centinaio di torinesi, muniti di maglietta rigorosamente gialla, che si sono dati appuntamento alle prime luci del mattino per comporre la spettacolare coreografia in omaggio al Tour de France, a un mese esatto dall’arrivo di tappa a Torino del 1 luglio.

Il flash mob segna l’avvio del week end di festeggiamenti per la corsa gialla, nell’ambito del programma di appuntamenti ToRide con cui la città sta celebrando la sua passione per il ciclismo in un anno irripetibile, caratterizzato dall’arrivo delle due principali corse a tappe internazionali.

Il programma

La festa continuerà nel pomeriggio. Alle ore 15 da Palazzo Civico partirà la parata con musicisti e giocolieri su due ruote che, attraversando le vie e le piazze del centro, coinvolgerà torinesi e turisti con esibizioni musicali e spettacoli di strada a tema ciclismo. Questo il percorso: via Palazzo di Città, piazza Castello, via Roma, via Maria Vittoria, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Armando Diaz, corso Cairoli e arrivo al Parco del Valentino.

Sotto i portici di piazza Palazzo di Città, inoltre, da ieri è visitabile la mostra “Bellezza in bicicletta”, un appassionante racconto per immagini, a cura dell’Archivio Storico della Città, sull’uso quotidiano della bicicletta a Torino nel corso della storia. In omaggio ai colori del Tour de France questa sera la Mole Antonelliana e i ponti lungo il Po si illumineranno di giallo.

Domani la festa continua con il concerto “Da Beethoven a Bartali”, con brani eseguiti dall’Orchestra Giovanile dell’Arsenale della Pace, diretta da Mauro Tabasso, e la partecipazione speciale del musicteller Federico Sacchi. Per tutti coloro che sono riusciti ad aggiudicarsi i biglietti gratuiti messi a disposizione on-line, l’appuntamento è alle ore 15 al Conservatorio Giuseppe Verdi.