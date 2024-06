Vingegaard al Tour de France, è ufficiale: "Gli ultimi mesi..."

Il Tour de France prenderà il via il prossimo 29 giugno da Firenze e ai nastri di partenza sarà presente anche Jonas Vingegaard. Le probabilità che il danese potesse non prendere parte alla storica competizione erano piuttosto elevate a causa di un infortunio serio rimediato in primavera nel Giro dei Paesi Baschi: una brutta caduta gli ha procurato la frattura della clavicola e di alcune costole, impedendogli di prender parte ad altre gare. L'incidente è ormai alle spalle e le sue condizioni fisiche nettamente migliorate, il che è un grande sospiro di sollievo per Vingegaard - che tornerà a gareggiare per la prima volta dopo l'infortunio - così come per il team Visma-Lease a Bike, che potrà fare affidamento sul due volte vincitore della Grande Boucle in vista del prossimo Tour de France. Sarà presente in squadra anche il belga Wout Van Aert che avrebbe dovuto partecipare anche al Giro d'Italia ma è stato frenato da problemi fisici che ne hanno condizionato la prima parte di stagione. . Le probabilità che il danese potesse non prendere parte alla storica competizione erano piuttosto elevate a causa di un infortunio serio rimediato in primavera nel Giro dei Paesi Baschi: una brutta caduta gli ha procurato la frattura della clavicola e di alcune costole, impedendogli di prender parte ad altre gare., il che è un grande sospiro di sollievo per Vingegaard - che tornerà a gareggiare per la prima volta dopo l'infortunio - così come per il team Visma-Lease a Bike, che potrà fare affidamento sul due volte vincitore della Grande Boucle in vista del prossimo Tour de France.che avrebbe dovuto partecipare anche al Giro d'Italia ma è stato frenato da problemi fisici che ne hanno condizionato la prima parte di stagione.

"Entusiasta di iniziare il Tour"

Vingegaard ha parlato a proposito del suo prossimo impegno, non nascondendo l'entusiasmo per esser riuscito a recuperare dall'infortunio proprio in vista del Tour de France: "Sono entusiasta di iniziare il Tour - ha detto il corridore danese - Gli ultimi mesi non sono stati sempre facili. Abbiamo lavorato insieme per arrivare a questo momento e, ovviamente, sono molto entusiasta di vedere a che punto sarò. Mi sento bene e molto motivato". Alle dichiarazioni del danese si sono aggiunte quelle del direttore sportivo della squadra Merijn Zeeman: "Sono molto orgoglioso di Jonas e del team dei tecnici, ha recuperato da un grave infortunio. Nelle ultime settimane ha dimostrato di essere un campione, sia a livello mentale che fisico. Certo, non sappiamo ancora fino a che punto potrà arrivare. Siamo prudenti perché non ha potuto correre e la sua preparazione è stata tutt'altro che ideale, ma sarà lì al via, in salute e motivato".

Il team Visma-Lease a Bike al Tour de France