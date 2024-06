Tour de France, Ciccone pronto: "Ecco quando tireremo le somme"

Rosso passione su sfondo bianco, come una pagina di un libro ancora tutto da scrivere. La maglia a pois del Tour de France 2023 , Giulio Ciccone , è pronto per una nuova avventura. In una Firenze travolta da un uragano giallo di passione con migliaia di persone presenti alla spettacolare presentazione delle squadre da Piazzale Michelangelo , l'abruzzese della Lidl-Trek torna al Tour per stupire tutti. Anche se stesso. Un'operazione chirurgica a inizio anno lo ha costretto a rivedere i suoi piani, modificando un calendario che puntava dritto al Giro . Rientrato in gruppo ad aprile al Giro di Romandia, Ciccone è tornato a testare la gamba al Delfinato, dove ha sfiorato più volte il successo di tappa. «La partenza del Tour dall'Italia è qualcosa di emozionante. Ogni esperienza alla Grande Boucle è fantastica, ma partire da Firenze sarà incredibile».

Correre “in casa” le prime tre tappe cambierà qualcosa del modo in cui correrà? «Ogni tappa del Tour è esigente, devi essere sempre motivato e al 100%. Qua conosco meglio alcune strade dove ho già corso, ma so che dovrò sempre dare il massimo».

Vincere due volte la maglia a pois sarebbe un grande traguardo. «Sarebbe spettacolare! L'obiettivo, per quanto mi riguarda, è andare a caccia di vittorie di tappa ma se dovesse presentarsi l'occasione... perchè no?».

E se la condizione fosse quella giusta per fare classifica? «La prima settimana di corsa voglio testarmi, capire la mia condizione. Dalle risposte che otterrò dal mio corpo capirò a cosa posso ambire davvero».

Il forfait del capitano designato, Tao Geogheghan Hart, cosa cambia per lei e per la squadra? «Adesso io e i miei compagni avremo più responsabilità. Per quanto mi riguarda non cambierà l'approccio in queste prime tappe: che sia per la classifica o per le vittorie di frazione, servirà stare davanti e sempre con i migliori. Diciamo che parto senza lo stress della classifica, poi dopo il Galibier (da scalare nella quarta tappa, ndr) tireremo le prime somme. La certezza è che voglio stare davanti, non voglio perdere tempo prezioso e che la squadra sarà con me».

Il 2024 è stato un anno un po' travagliato per lei. Cosa può renderlo, comunque, un anno speciale? «L'inizio di stagione non è stato dei migliori, ora ho recuperato la condizione giusta e al Delfinato si è visto. Il Tour può rendere questa stagione magari non memorabile, ma comunque da ricordare».

Non è la prima volte che si trova costretto a cambiare in corsa i suoi piani stagionali. Quanto è frustrante per un atleta? «Non è mai facile. Fortunatamente quest'anno mi sono dovuto operare all'alba della stagione, dunque è stato più facile cambiare i miei obiettivi. Poteva andare peggio. È chiaro che devi far scattare qualcosa in testa e la squadra è stata importante in questo senso. Adesso dopo il giusto periodo di allenamento mi sento pronto».

Chi è il favorito numero uno di questo Tour? «Pogacar è il chiaro favorito della corsa. Però il livello è altissimo e ci sarà una gran bagarre. Non mi sorprenderebbe se ci fossero attacchi o movimenti importanti già dalla prima tappa».

Lo sloveno, però, ha rivelato in conferenza stampa di avere contratto il Covid 10 giorni fa. A proposito: conquistare la prima maglia gialla con Mads Pedersen è qualcosa a cui state pensando in Lidl-Trek? «Mads è un campione, sarei felice di poterlo aiutare in questo obiettivo. È motivato e un punto di riferimento per tutti noi. È forte su ogni terreno, anche al Delfinato ha dimostrato di aver alzato il proprio livello in salita. Sarebbe splendido vederlo conquistare la maglia gialla a Rimini».