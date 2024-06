Tour de France, gioia Bardet: "Una tappa folle, ma..."

Gli uomini classifica, quelli veri, tutti nel gruppo di testa. Tadej Pogacar – accolto come una popstar dal pubblico fiorentino alla partenza – s’è divertito a sprintare fino al quarto posto dietro Van Aert (bentornato), Evenepoel ha controllato chiudendo ottavo, Vingegaard ha battezzato il ritorno alle corse con una giornata di ordinaria tranquillità. Ogni rosa, però, ha le sue spine. Il talento dell’Uae Emirates Juan Ayuso è finito in fondo al gruppo, richiamato pure dall’ammiraglia. Jan Hirt, compagno di Evenepoel, è caduto prima della partenza urtato dallo zaino di uno spettatore, rompendosi tre denti e regalandosi una giornata d’inferno. A terra anche Wilco Kelderman, vagone di valore del treno per le montagne della Visma-Lease a Bike capace comunque di chiudere subito dietro il gruppo di testa. Le emozioni, quelle vere, sono tutte di Romain Bardet: superata la festa pantaniana del Barbotto e scollinato il San Leo, il francese scatta a 50 chilometri dal traguardo. Dopo poco ritrova Van den Broek, in fuga dalle prime pedalate. Prova a riprenderli Healy, che rimbalza. Visma, Lidl-Trek e Ef («Qualcosa abbiamo sbagliato» ammette Bettiol, decimo) organizzano invano l’inseguimento nel continuo saliscendi romagnolo, che si ferma a quella manciata di secondi protetta fino al traguardo. Mani sul casco al taglio del traguardo per entrambi. Da non crederci. La storia si fa anche così.