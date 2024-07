Tour de France, Pogacar: "Un piccolo attacco. Vingegaard non mi sorprende"

Dopo quasi 2 anni Tadej Pogacar riassapora la gioia della leadership al Tour de France. "Inizialmente – ammette il vincitore delle edizioni 2020 e 2021 – puntavo a vincere la tappa, poi la fuga di Vauquelin e altri ci ha fatto rivoluzionare le strategie". Pogacar ritiene la sua accelerata a San Luca un “piccolo” attacco: "L’ho fatto per mettere alla prova me stesso, e anche per testare gli avversari; Vingegaard mi è stato a ruota, si vede che è in gran forma, vivremo un Tour molto interessante. Certo, avrei preferito arrivare da solo. La reazione di Vingegaard non mi sorprende, e nemmeno quella di Evenepoel e Carapaz che alla fine ci hanno raggiunti". Data la lunga inattività agonistica fino alla partenza del Tour, Jonas Vingegaard temeva di arrivare in ritardo al traguardo di Bologna: non è stato così. "Riuscire a seguire Pogacar è una piccola vittoria per me – ha dichiarato il danese - e sono felice di aver concluso a pari tempo con lui. La mia Visma Lease a Bike in salita ha imposto un ritmo alto. Poi la Uae di Tadej ha preso il comando delle operazioni. Quando Tadej ha attaccato sono riuscito a seguirlo. Siamo rimasti in 2, gli ho pure fornito collaborazione". Jonas al Paesi Baschi d’inizio aprile aveva riportato diverse fratture, ora sembra che tutto sia risolto. "Mi è tornata in mente la caduta quando ho toccato terra con il pedale in curva. Però non ho paura in discesa". Poi Vingegaard si esprime con una punta di orgoglio: "Mi sento di nuovo il vecchio Vingegaard. Dubitavo delle mie possibilità, adesso spero di passare 3 belle settimane".