Tour de France: Girmay vince la 3ª tappa, Carapaz nuova maglia gialla

TORINO - Biniam Girmay vince la terza tappa del Tour de France 2024, la più lunga di questa edizione, disputata in Italia, da Piacenza a Torino, per un totale di 230,8 chilometri. Il ciclista eritreo del team Intermarché-Wanty trionfa in volata davanti al colombiano Fernando Gaviria di Movistar Team e al belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny), terzo. Tappa però condizionata dal problema tecnico occorso a Mathieu van der Poel, olandese di Alpecin-Deceuninck, a sei chilometri e alla brutta caduta del gruppo a due chilometri dal traguardo.