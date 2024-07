Cavendish vince e fa la storia del Tour. Pogacar resta leader

Saint-Vulbas (Francia) - Mark Cavendish ha vinto in volata la 5ª tappa del Tour de France, da Saint-Jean-de-Maurienne a Saint-Vulbas lunga 177,4 km. Per il 39enne campione britannico dell'Astana si tratta della 35ª vittoria di tappa nella Grande Boucle (il primo successo 2008, l'ultimo era datato 2021) e stacca Eddy Merckx in testa a questa speciale classifica. Sono invece 55 in totale le vittorie di tappe nei grandi Giri (17 al Giro e 3 alla Vuelta). Leggendario l'arrivo in volata che ha premiato il britannico, corso a festeggiare con tutta la famiglia dopo questo splendido successo davanti a Philipsen, Jakobsen, Girmay e Ackermann.