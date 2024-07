Cavendish nella leggenda: "Sono incredulo, il Tour è speciale"

Le parole di Cavendish

"Non ci credo, sono incredulo. L'Astana ha fatto una grande scommessa su questa giornata, volevamo vincere almeno questa tappa. Abbiamo dimostrato che sappiamo, io e i miei compagni, cosa è il Tour. Abbiamo fatto quello che avevamo in mente di fare. Non ci interessa essere in cima al ranking Uci, il Tour è qualcosa di speciale". Il classe 1985 ha anche parlato delle grandi difficoltà avute nella tappa di apertura che lo hanno fatto arrivare al traguardo quasi fuori tempo massimo: "Di solito ci vogliono giorni per superare quella situazione, ma io so come preparare una gara del genere, ho partecipato a 15 Tour non mi piace avere brutte giornate come nella prima tappa. Oggi abbiamo dato tutti il massimo. La forza mentale è importante, sono contento perchè oggi è stato qualcosa di unico".