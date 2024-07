Groenewegen dimentica la quinta tappa: “Ho fatto lo sprint che volevo"

"Anche se non ho potuto festeggiare ed esultare c'è stato un lavoro perfetto da parte della squadra. Alla fine della 5ª tappa ero molto deluso da me stesso, oggi sono uscito al momento giusto". Sono le parole di Dylan Groenewegen, vincitore della 6ª tappa del Tour de France, partita da Macon e terminata a Digione, per un totale di 163.5 km quasi tutti in pianura. L'olandese si è aggiudicato la frazione della corsa in Borgogna al fotofinish, seguito di mezza ruota da Jasper Philipsen. Terzo posto per Biniam Girmay.