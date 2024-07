Tour de France, a Evenepoel la settima tappa. Pogacar resta in giallo

Remco Evenepoel ha vinto la settima tappa del Tour de France , la cronometro di 25,3 km da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin, trionfando in 28"52. Alle sue spalle si è piazzato Tadej Pogacar , che resta in maglia gialla perdendo solo 12 secondi (29"04) dal fuoriclasse belga, al primo successo alla Grande Boucle.

Roglic al terzo posto

Bene anche gli altri uomini più attesi: Primoz Roglic chiude al terzo posto in 29"26, appena davanti a Jonas Vingegaard quarto in 29"29. Non cambia nulla dal punto di vista delle posizioni in classifica generale. Domani l'ottava tappa, la Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Eglises, di 183 chilometri.