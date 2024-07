Girmay vince l'8ª tappa del Tour de France, Pogacar resta maglia gialla

Colombey-les-Deux-Eglises (Francia) - Biniam Girmay ha vinto in volata l'ottava tappa del Tour de France, da Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Eglises di 183,4 km. Il corridore eritreo del team Intermarché-Wanty ha ottenuto il suo secondo successo alla 'Grande Boucle' battendo in volata Jasper Philipsen del team Alpecin-Deceuninck. Tappa caratterizzata dalla fuga, partita a inizio frazione, del norvegese Jonas Abrahamsen ripreso a meno di 15 km dall'arrivo. Nessun cambiamento in classifica generale con Tadej Pogacar che resta in maglia gialla. Domani è in programma la Troyes-Troyes di 199 km.