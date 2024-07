Colombey-les-Deux-Eglises (Francia) - "È stato incredibile aver vinto due tappe, non so cosa dire. Dedico questa vittoria ai miei genitori che hanno sempre creduto in me. Era un finale perfetto, preferisco questo tipo di sprint rispetto ad altri arrivi, in questo modo riesco ad esprimere meglio i miei watt e la mia potenza. Obiettivi? Arrivare così (con la maglia verde, ndr) a Nizza". Lo ha dichiarato l'eritreo Biniam Girmay, vincitore dell'ottava tappa del Tour de France 2024.