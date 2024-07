Turgis vince la 9ª tappa del Tour de France, Pogacar resta maglia gialla

TROYES (Francia) - Il francese Anthony Turgis ha vinto in volata la nona tappa del Tour de France, da Troyes a Troyes di 199 chilometri, per lunghi tratti in sterrato (14 settori di strade bianche). Il francese della Total Energies ha preceduto il britannico Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), terzo Derek Gee (Israel). A 700 metri il gruppo di testa inizia a scaldarsi e a 200 metri parte la volata che diventa a tre con Turgis che si va aprendere la prima vittoria al Tour. Il francese arrivò secondo nella Milano-Sanremo di due anni fa.