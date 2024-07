Pogacar: "C'era sabbia e polvere ovunque". Turgis: "Ho trovato il Graal"

Le parole di Turgis

"È pazzesco. Sono anni che partecipo al Tour de France, questo è il mio settimo, con l’obiettivo di vincere una tappa. Avevo vinto a tutti i livelli di competizione ma mi mancava un successo nel WorldTour e arriva proprio al Tour de France, in una tappa leggendaria. È come se avessi trovato il Graal. Abbiamo fatto una giornata di gara molto importante. Ho visto formarsi il gruppo di testa e contro i grandi campioni non mi sono arreso. Sapevo che Jasper Stuyven avrebbe attaccato nel finale. Volevo che gli altri mi portassero il più lontano possibile. Era una questione di chi correva in modo più intelligente. Ma è davvero difficile essere in testa al Tour de France. Questa vittoria è fantastica per la squadra. Siamo venuti per una vittoria di tappa e ce l’abbiamo fatta", afferma invece il vincitore Anthony Turgis.