Vingegaard: "Non avrei mai pensato di vincere oggi"

"Per me questa vittoria significa tanto, non avrei mai pensato di farlo mesi fa". Sono le parole di Jonas Vingegaard al termine dell'11ª tappa del Tour de France, che ha visto il danese tagliare per primo il traguardo davanti a Tadej Pogacar. I due hanno dato vita uno spettacolare sprint finale, che ha visto la maglia gialla fermarsi al secondo gradino del podio, conservando comunque la leadership del Grand Boucle.