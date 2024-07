Tour de France, rubate 11 bici: furto da 150mila euro

Furto al Tour de France 2024 . Il team TotalEnergies ha ricevuto una brutta sorpresa: nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, undici biciclette del valore complessivo di 150 mila euro sono state rubate, creando notevoli difficoltà per la squadra francese, specialmente in vista della tappa numero 12 della Grand Boucle. Ad essere trafugate anche le biciclette di Anthony Turgis e Thomas Gachignard . Ad aggravare ulteriormente la situazione il fatto che Turgis non aveva una bici di riserva. I meccanici del team hanno gestito l'emergenza utilizzando dei telai di riserva e hanno lavorato intensamente per assemblare le nuove biciclette in tempo record. Ad aiutarli nell'impresa sono state anche le altre squadre, mettendo a disposizione supporto e attrezzature.

Tour de France amaro per TotalEnergies: rubate le biciclette, danni per 150mila euro

Tra la sera e il giorno successivo al furto sono arrivate le nuove biciclette dalla Vandea, una regione nei Paesi della Loira, Francia. La squadra ha presentato una formale denuncia per il furto subito. Jean-René Bernaudeau, direttore del team Vendée, ha dichiarato: "Fa parte del gioco, dà un po' fastidio ma non disturba i corridori. Abbiamo delle scorte. È particolarmente fastidioso per le cassette degli attrezzi". Il furto è avvenuto nei pressi di Lioran, sede dell'ultima tappa della Grande Boucle. I malviventi hanno forzato il camion della squadra con un piede di porco, rubando undici biciclette destinate alla gara e alla sostituzione in caso di problemi meccanici. L'allarme è scattato durante la notte, così come riferito da un turista che dormiva nelle vicinanze. I danni subiti dalla squadra francese sfiorano i 150mila euro. Ogni bicicletta rubata ha un valore superiore a 10 mila euro. I ladri non hanno rubato soltanto le due ruote, ma anche le cassette degli attrezzi, complicando ulteriormente la situazione. La collaborazione tra squadre e l'impegno dei meccanici sono stati fondamentali per superare questa incredibile situazione.