Philipsen esulta: "Siamo partiti male ma il Tour va preso giorno per giorno"

PAU (Francia) - "Oggi siamo andati a tutto gas fin dalla partenza, il gruppo non ha mai rallentato. Ho continuato a crederci fino alla fine, mi sento meglio rispetto alla prima settimana. Sapevo che dovevo partire molto presto con lo sprint, mi sono lanciato bene e sono soddisfatto. Oggi ho avuto le mie migliori sensazioni". Così Jasper Philipsen, belga dell'Alpecin-Deucenick, dopo la vittoria nella tredicesima tappa del Tour de France. "Nella prima settimana non siamo partiti bene, anche a livello di gambe però con due vittorie posso dire che è un Tour positivo per me. Noi vogliamo sempre di più, Il Tour bisogna prenderlo giorno per giorno e ora mi godo questa vittoria", ha aggiunto.